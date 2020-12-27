شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور لنادي بيراميدز: «عيب ميصحش اللي بتعملوه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب خالد الغندور، مقدم برنامج «زملكاوي» على شاشة قناة الزمالك، مسؤولي نادي بيراميدز بالابتعاد عن لاعب الفريق مصطفي محمد. وقال الغندور، خلال البرنامج: «سبق لمصطفي أن رفض عرضا جادا من بيراميدز بما يساوي 100 مليون جنيه في 3 مواسم وأن ما يفعله بيراميدز حاليا عيب وميصحش اللي بيعملوه». وطالب الغندور النادي بالابتعاد عن لاعبيه وتركهم في الزمالك. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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