شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف حقيقة أزمات مروان محسن داخل الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن مراون محسن، لاعب مهم جدا داخل الفريق، ولاتوجد معه أي أزمات كما يتردد في الآونة الأخيرة.
وأضاف توفيق، خلال تصريحات متلفزة، أن مروان محسن، لاعب محترم، والأهلي يحتاج جهوده خلال الفترة المقبلة على كافة المستويات سواء الدوري أو بطولة دوري أبطال أفريقيا أو كأس العالم للأندية.
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الوضع في مصر
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اصابات
128,993
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تعافي
108,474
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وفيات
7,260
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