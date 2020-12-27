شكرا لقرائتكم خبر عن أليو بادجي مهاجم الأهلي ينضم لنادي تركي خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتهاء أزمة إعارة أليو بادجي، مهاجم الأهلي، وأكد أن اللاعب السنغالي سينضم لنادي تركي خلال يومين.
وقال توفيق، في تصريحات متلفزة، إن اللاعب السنغالي يحترم عقده مع النادي الأهلي، وكان متفهما لوضعه داخل القعلة الحمراء.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
128,993
-
تعافي
108,474
-
وفيات
7,260
كانت هذه تفاصيل خبر أليو بادجي مهاجم الأهلي ينضم لنادي تركي خلال يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.