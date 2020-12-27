شكرا لقرائتكم خبر عن أليو بادجي مهاجم الأهلي ينضم لنادي تركي خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن انتهاء أزمة إعارة أليو بادجي، مهاجم الأهلي، وأكد أن اللاعب السنغالي سينضم لنادي تركي خلال يومين.

وقال توفيق، في تصريحات متلفزة، إن اللاعب السنغالي يحترم عقده مع النادي الأهلي، وكان متفهما لوضعه داخل القعلة الحمراء.