شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: جماهير مونديال كرة اليد ستكون نصف سعة الصالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم تقليص سعة الجماهير في مونديال كرة اليد لنصف سعة الصالة، بالإضافة إلى إن البطولة ستقام على أرض مصر تحت الإجراءات الاحترازية حفاظ على سلامة الجميع.
وأضاف وزير الرياضة، في تصريحات متلفزة، أنه تم تطوير الصالة رقم 1 و2 بشكل كامل استعداد للبطولة العاليمة بشكل متميز، مؤكدا أن وزارة الرياضة تساند كافة المؤسسات الرياضية المصرية لتفادي أزمة كورونا.
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