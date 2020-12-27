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وزير الرياضة: جماهير مونديال كرة اليد ستكون نصف سعة الصالة

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه تم تقليص سعة الجماهير في مونديال كرة اليد لنصف سعة الصالة، بالإضافة إلى إن البطولة ستقام على أرض مصر تحت الإجراءات الاحترازية حفاظ على سلامة الجميع.

وأضاف وزير الرياضة، في تصريحات متلفزة، أنه تم تطوير الصالة رقم 1 و2 بشكل كامل استعداد للبطولة العاليمة بشكل متميز، مؤكدا أن وزارة الرياضة تساند كافة المؤسسات المصرية لتفادي أزمة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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