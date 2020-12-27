شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة أرسنال وتشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقيمت امس عدة مباريات هامة فى الجولة 15 من الدوري الانجليزي وكان ابرزها مباراة ارسنال ضد شيلسي والتي انهاها ارسنال لصالحه 3 - 1 ليوقف نتائج مباراياته المخيبة للامال فى الفترة الاخيرة ورغم ان المباراة لم تحسن من ترتيب الارسنال كثيرا حيث احتل المركز 14 الا انه يعتبر فوزا هاما على احد فرق القمة مثل تشيلسي ودفعة قوية لما هو قادم , اما تشيلسي فتجمد رصيده عند النقطة 25 واصبح فى المركز السابع.

ايضا اقيمت مباراة ليستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في مباراة هامة بين صاحبي المركز الثاني والثالث والتي انتهت بعدم حسم ايا منهما للمباراة لتنتهي بالتعادل الايجابي 2-2 ليمنح كلا الفريقين المركز الثاني لفريق ايفرتون الذي استغل الفرصة وفاز على شيفلد يونايتد القابع فى قاع الدوري وليتراجع كلا من ليتسر سيتي ومان يونايتد مركز واحدا ويحتلا المركز الثالث والرابع على الترتيب.

فريق مانشستر سيتي والذي لم تكن بدايته هذا العام مثل الاعوام الماضية يحاول جاهدا ان ينافس فرق القمة وتحسين ترتيبه فى الدوري حقق فوزا هاما على فريق نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل لاشئ ليقفز الى المركز الخامس , اما استون فيلا والذي يحقق نتائج ممتازة حتى الان بالنسبة لفريق لا يملك نفس امكانيات فرق القمة , حيث حقق فوزا مهما على كريستال بالاس بثلاثة اهداف مقابل لاشئ ويصبح فى المركز السادس من 13 مباراة فى الدوري الانجليزي ويتبقى له مباريتيين اضافيتيين عن باقي الفرق

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد نهاية ماباريات امس