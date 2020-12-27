شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد ويست بروميتش في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة للمباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الاحد مباراة ليفربول ضد ويست بروميتش البيون وذلك فى الجولة الخامسة عشر من الدوري الانجليزي , ويحتل فريق ليفربول الصدارة قبل هذه المباراة برصيد 31 نقطة جمعها من 14 مباراة وايضا يتصدر لاعبه محمد صلاح صدارة هدافي الدوري , بينما يحتل فريق ويست بروميتش المركز قبل الاخير وتحديدا المركز 19 وبرصيد 7 نقاط فقط من 14 مباراة حيث لم يحقق هذا الفريق سوى فوزا واحدا حتى الان و4 تعادلات وباقي مباراياته التسع تعرض فيها للخسارة. المباراة ستقام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة وتنقلها قنوات بي ان سبورت التالية : beIN Sport HD 1 beIN Sport HD 2 beIN Sport HD 11 الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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