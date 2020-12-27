شكرا لقرائتكم خبر عن نقطة تشعل ديربي الشرقية.. والأهلي يواجه رائد التحدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تختتم مساء اليوم (الأحد) لقاءات الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 5 لقاءات، إذ يستضيف أبها نظيره الوحدة (3:40م)، ويحل التعاون ضيفاً ثقيلاً على العين (3:45م)، وفي الأحساء يلتقي الفتح فريق الفيصلي (5:35م)، وفي بريدة يواجه الأهلي مضيفه الرائد (5:55م)، وتختتم اللقاءات بديربي الشرقية والذي يجمع القادسية بنظيره الاتفاق (7:40م).

أبها × الوحدة

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يدخل فريق أبها لقاءه أمام الوحدة بعد خسارته من جاره ضمك في ديربي عسير ليحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين و4 خسائر، وله من الأهداف 11 وعليه 13 هدفاً، فيما يدخل فريق الوحدة هذا اللقاء بعد فوزه على العين ووصوله للمركز التاسع برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات و5 خسائر، وله من الأهداف 13 وعليه 14 هدفاً، وسبق أن التقى الفريقان في 4 مواجهات في دوري المحترفين، انتصر الوحدة في لقاءين وأبها في لقاء وتعادلا في لقاء أيضاً، وأحرز هجوم الوحدة 11 هدفاً، فيما أحرز هجوم أبها 6 أهداف.

العين × التعاون

وعلى استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، يخوض فريق العين لقاءه أمام التعاون بعد تعثره بالخسارة في الجولتين الماضيتين أمام القادسية والوحدة ليحتل المركز الرابع عشر ويتجمد رصيده عند 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل وله من الأهداف 12 وعليه 16 هدفاً، أما فريق التعاون فإنه يعيش حالة فنية رائعة بعد أن خاض آخر 6 لقاءات لم يذق فيها طعم الخسارة ووصل للمركز الرابع برصيد 14 نقطة حصدها من 3 انتصارات و5 تعادلات وخسارة واحدة، وله من الأهداف 10 وعليه 5 أهداف فقط.

الفتح × الفيصلي

وعلى استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، يخوض فريق الفتح لقاءه أمام الفيصلي بحثاً عن صحوة فنية بعد أن تلقى الفريق 4 خسائر متتالية جعلته في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل و5 خسائر، وله من الأهداف 15 وعليه 17 هدفاً، أما فريق الفيصلي فإنه يبحث عن العودة بعد خسارته الأخيرة بثلاثية نظيفة من الاتفاق، فالفريق يحتل المركز السابع برصيد 14 جمعها من 3 انتصارات و4 تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 10 وعليه مثلها، وسبق أن التقى الفريقان في دوري المحترفين في 20 لقاء، انتصر الفتح في 8 لقاءات فيما فاز الفيصلي في 7 لقاءات وتعادلا في 3 لقاءات، وأحرز هجوم الفتح 24 هدفاً، فيما أحرز هجوم الفيصلي 25 هدفاً.

الأهلي × الرائد

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يدخل فريق الأهلي لقاءه أمام مضيفه الرائد سعياً لمواصلة مطاردته للمتصدر الهلال، إذ يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 19 نقطة جمعها من 6 انتصارات وتعادل وخسارتين، وله من الأهداف 16 وعليه 13 هدفاً، أما فريق الرائد فإنه يسعى للعودة لطريق الانتصارات والتي فقدها منذ الجولة الخامسة، ويحتل المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة جمعها من 3 انتصارات وتعادلين و4 خسائر، وله من الأهداف 11 وعليه 13 هدفاً، وسبق أن التقى الفريقان في 24 لقاء في دوري المحترفين، انتصر فريق الأهلي في 18 لقاء فيما انتصر الرائد في 3 لقاءات فقط وتعادلا في 3 لقاءات أيضاً، وأحرز هجوم الأهلي 55 هدفاً، فيما أحرز هجوم الرائد 28 هدفاً فقط.

القادسية × الاتفاق

وفي ختام لقاءات الليلة تتجه الأنظار نحو ديربي الشرقية والذي سيجمع القادسية بضيفه الاتفاق ويسعى صاحب الأرض لتحقيق الفوز والتقدم نحو مراكز المقدمة، إذ يحتل القادسية المركز الثامن برصيد 13 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادل و4 خسائر، وله من الأهداف 11 وعليه 13 هدفاً، فيما يدخل فريق الاتفاق هذا اللقاء محتلاً المركز السادس برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين و3 خسائر، وله من الأهداف 16 وعليه مثلها، وسبق أن التقى الفريقان في 12 لقاء في دوري المحترفين، وانتصر الاتفاق في 6 مواجهات، فيما انتصر القادسية في 3 لقاءات، وتعادلا في 3 لقاءات أيضاً، وأحرز هجوم الاتفاق 18 هدفاً، فيما أحرز هجوم القادسية 15 هدفاً.