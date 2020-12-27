شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله جاسم لـ الخليج 365: «الديربي» طعمه غير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استرجع أمين عام وسام فرسان القادسية اللاعب السابق عبدالله جاسم شريط الذكريات قبل مواجهة الاتفاق والقادسية في ديربي المنطقة الشرقية اليوم (الأحد)، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكداً أن مباريات القادسية والاتفاق لها طعمها الخاص في السابق، خصوصا لدى أهالي الدمام والخبر. وقال جاسم في حديثه لـ«الخليج 365»: «كانت أغلب المنازل ترفع أعلام وشعارات الناديين قبل موعد المباراة بأسبوع؛ تحفيزا للاعبين، وهذا الأمر كان يعطينا دافعا قويا لخوض المباراة بكل قوة وتقديم الفوز هديه للجماهير التي كانت حريصة على حضور المباريات في السابق»، وأذكر أن الملعب يمتلئ قبل انطلاق المباراة بسبب حرص الجماهير على التواجد والحضور. وأضاف جاسم: كنا نجتمع مع بعض في يوم المباراة أثناء الغداء، وأتذكر الكابتن خليل الزياني وعبدالله يحيى كانا يحضران من الدمام من أجل الالتقاء ببعض لاعبي القادسية وتناول طعام الغداء معهم في جو أخوي وودي وتجمعنا الأحاديث والتحديات قبل المباراة، وفي المساء يكون الوضع مختلفا تماما، فالكل يبحث عن إسعاد جماهير فريقه، الماضي كان مختلفا بسبب أن أغلب اللاعبين سعوديون وجميعهم من منطقة واحدة، أما الآن فالوضع تغير في مباريات الديربي بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب.



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