شكرا لقرائتكم خبر عن نافارو: أخطاء الحكام غير مؤثرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد مدير دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم السويسري مانويل نافارو ثقته في أداء الحكم السعودي، مشيدًا بما قدمه الحكام خلال الجولات الماضية، لافتًا

إلى أن الأخطاء التي حدثت خلال هذه الجولات لم تكن في مجملها مؤثرة على نتيجة أي مباراة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة العمل من أجل تقليل هذه الأخطاء. وتحدث في حواره لموقع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن كافة التفاصيل المتعلقة بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR لتوضيح العديد من الأمور للجماهير السعودية، وإليكم نص الحوار:-

• مضى على غياب الحكام المحليين بالدوري السعودي للمحترفين نحو موسمين، كيف تمكنتم من إعادتهم مجددًا ؟

•• حرصنا على إعداد العديد من الدورات عبر الإنترنت، وتحدثنا مرارًا في كل الموضوعات المتعلقة بالحالات التحكيمية في الجولات السابقة بالدوري السعودي للمحترفين، وأجرينا اختبارات حول قوانين اللعبة.

عندما تمكنا من تجميع كل الحكام مرة أخرى في شهر يوليو قمنا بالإعداد البدني لهم مع اختبارات اللياقة والتدريبات وغيرها، ثم عقدنا ندوات أخرى تم خلالها مناقشة كافة الموضوعات التي سبق مناقشتها خلال الندوات السابقة التي أقيمت عن بعد، وعملية إعداد الحكام تشبة إلى حد ما فريق كرة القدم، لذلك لدينا نوعان من الإعداد البدني؛ الإعداد الفني والتكتيكي، وهو أمر أساسي لحكام الدرجة المحترفة في الوقت الحالي.

• لكننا نتحدث عن موسمين، كيف تمكنتم من إعادة الثقة لهم ؟•• خلال هذين الموسمين كان الحكام يقودون مباريات بدوري الدرجة الأولى، وبعضهم تحول خلال الفترة ذاتها لقيادة مباريات بدوري المحترفين، ولكن بعدد أقل، لذلك كان التحضير ذهنيًا من أجل استعادة الثقة للأداء في دوري المحترفين، وهذا يتضمن الحديث فقط مع الحكام، حيث جرت العديد من النقاشات الفردية والإعداد لإعطاء الحكام الثقة ليكون أداؤهم على أعلى مستوى.

• الجميع يعلم أن خلال ذلك الموسمين الكثير من الأشياء تغيرت في عالم التحكيم أبرزها اعتماد تقنية VAR ؟

•• تقنية VAR قام الحكام جميعًا بتطبيقها، قاموا بالعملية التعليمية بأكملها وهو أمر إلزامي، وقد تم تنفيذه من «فيفا» ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومر كل الحكام المحليين به ويشمل هذا أيضًا الإعداد للمباراة الذي يعني تدريب المحاكاة، الإعداد الفني، لكن هناك مباريات خارج الملعب ومباريات داخل الملعب، لذلك كل هذه المتطلبات جاءت لتمكين حكم الفيديو من تحقيق هذه الأمور، وهناك الكثير من الإمكانيات للعمل بتقنية VAR في الدوري السعودي.

• بعد مضي 7 جولات من الدوري السعودي للمحترفين، ما تقييمكم لأداء الحكم السعودي ؟

•• بشكل عام بعد مرور 7 جولات نحن سعداء جدا بأداء الحكام السعوديين، بالطبع أمر طبيعي أن تحدث أخطاء، فالحكم بشر يمكن أن يخطئ مثله مثل اللاعب الذي يهدر هدفا أو ركلة جزاء، ولكن بشكل عام نحن راضون عن أداء الحكام السعوديين، لأن الإعداد كان جيدًا جدًا، وتقنية VAR كانت موجودة بالطبع، وكان هناك أخطاء ونحن نحاول تقليص هذه الأخطاء، ويجب أن نضع في اعتبارنا أمرًا وهو أن هذه التقنية تكنولوجيا ولكن يستخدمها بشر كـ «أداة»، لذا فالأخطاء محتملة حتى مع استخدام هذه التقنية، ويمكنك النظر إلى الدوريات الكبرى في أوروبا ستجد أخطاء في كل أسبوع رغم استخدامهم تقنية VAR، لكننا هنا في السعودية راضون لأن الأخطاء التي تقع يمكن تداركها في ما هو قادم والأداء بشكل أفضل، كما أن هذه الأخطاء ليست تلك التي تؤثر على نتيجة المباراة.

• هل صحيح أنكم وقعتم عقودا مع الحكام ليصبحوا شبه محترفين ؟

•• لدى الحكام الآن عقود مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسبب اتخاذ هذه الخطوة بالغة الأهمية أن كرة القدم لعبة احترافية، ولدينا لاعبون محترفون ومدربون محترفون، كل شيء احترافي لكن الحكام لم يكونوا محترفين.

• إذا نظرت إلى حياة الحكم تجد أنه اليوم لديه مباراة ولديه مباراة أخرى بعد 5 أيام، ماذا يفعل إذا بين هاتين المباراتين ؟

•• يجب عليه أن يقيم أداءه، ويجب أن يستعد ويتعافى، وكل هذا يتطلب الكثير من الوقت مثل اللاعب المحترف، لذا فالحكم في الدوريات الاحترافية على مستوى العالم، لديه عقد أو نوع من الدخل حتى يتمكن من تقليص أعماله تمامًا أو جزء معين من العمل ويتسنى له تخصيص معظم أو كل عمله للتحكيم، إن الهدف الرئيسي من احتراف الحكام هو أن يكونوا مستعدين للتفاني كليًا للتحكيم.

• وكم يتقاضون الآن ؟

•• يتقاضى الحكام حاليًا 7 آلاف ريال شهريًا، بالإضافة إلى أتعاب المباراة التي يقومون بتحكيمها.

• معظم الجماهير ورؤساء الأندية يعترضون على العدد المخصص لكل نادٍ وهو 7 حكام أجانب فقط.. هل تراه عددا كافيا ومنطقيا ؟

•• القرار اتخذه الاتحاد السعودي لكرة القدم بموافقة رؤساء ومسؤولي الأندية خلال اجتماع، ونرى أنه العدد مناسب ونريد أيضًا أن يكون أقل، لكن بالنسبة للانتقالات أعتقد أنه عدد جيد وعلينا البدء به محاولين تقليل هذا العدد، لأننا واثقون جدًا أن الحكام السعوديين على قدر عالٍ من الكفاءة لإدارة جميع المباريات.

• الأخطاء المتكررة للحكام واحتجاجات الأندية المستمرة على الحكام، هل تضعكم تحت الضغط لمضاعفة عدد الحكام الأجانب ؟

•• في كل جولة نحلل المباريات وكل الحالات وحتى شبه الأخطاء للوقوف على إذا ما كان هناك خطأ بالفعل، لأنه أحيانًا يتوجب علينا النظر في قوانين اللعبة، كما نحلل هذه المواقف ونشارك أيضًا بعض مدربي الفيفا في جميع أنحاء العالم، وأنا أيضًا أشارك معهم مناقشة بعض الحالات، وفي النهاية نحصل على قرار نهائي، ولأكون صادقًا معك فالأخطاء ليست كبيرة جدًا، وليست مرتفعة كما يقال وينشر في وسائل الإعلام.

• كيف تحمون الحكام السعوديين من احتجاجات الأندية بأخطاء متكررة والضغوط الإعلامية والجماهيرية ؟

•• الأخطاء هي ما يؤثر على النتيجة النهائية حينها يتوجب على حكم تقنية VAR المساعدة، وليست لدينا مثل هذه الأخطاء، فقط لدينا واحد في موقف تسلل وخطأ آخر مثل بطاقة صفراء لم تشهر ومخالفة لم تحتسب أو تسلل ليس له أي تأثير في تسجيل هدف، أو عدم المرور أو إلغاء هدف، مثل هذه الأخطاء لم تحدث، وفي ما يتعلق بكيفية حماية الحكام، فنحن نحلل ونستخلص المعلومات أسبوعيًا، وكما يحدث في كل مكان نعطي الثقة للحكام ونوفر لهم الأدوات ليؤدوا بصورة أفضل.

• ما نسمعه من الأندية والإعلام والجماهير عكس ما تقول، يرون هناك أخطاء كبيرة غيرت مسار ونتائج مباريات كثيرة،

السؤال هو، ما هو الخطأ الكبير، وهل هو حقًا خطأ كبير؟ وهذا شيء يجب علينا تحليله ونحن على قدر كبير من التفهم، أنه إذا قال النادي كان هذا خطأ كبير لدينا استعداد للذهاب إلى النادي ومناقشة الموقف، وحتى مع اللاعبين، مستعدون للذهاب هناك وتحليل هذه الأخطاء التي يرونها، كي نوضح لهم كيف كانت قراراتنا طبقًا لقوانين اللعبة، هل كانت خطأ أم لا.

• وفي حال كان الخطأ كبيرًا ؟

•• إذا كان الخطأ كبيرًا، نحن متفهمون وسنقول إنه خطأ وسنحاول تفادي هذه الأخطاء في المستقبل.

• من الملاحظات تكرار بعض الأسماء في عدد من الجولات، من يختار الحكام للمباريات ؟

•• لقاءات الحكام حددتها لجنة الحكام، وهذه المواعيد حددت بناء على مستويات الأداء، ونسعى لعمل نوع من المناوبة بحيث لا يتكرر نفس الحكم مع نفس الفريق، وعندما يقوم حكم بتحكيم مباراتين لنفس الفريق فهذا أمر طبيعي، حيث إن لدينا عددا معينا محدودا من الحكام.

• أيضًا تتكرر أسماء حكام VAR في إدارة التقنية لفريق في جولتين متتاليتين رغم وقوعه في بعض الأخطاء ؟

•• يمكن أن يحدث هذا لأنه أحيانًا تحدد مواعيد الحكام كحكام وحكام تقنية VAR، وهناك ظروف إذا كان لقاءات دولية حيث لا يتاح لنا كل الحكام هذا فضلًا عن إصابات الحكام، بالطبع لو حدث في إحدى المباريات أن الحكم أو حكم VAR لم يكن أداؤه جيدًا فلا يتم اختياره مع نفس الفرق في الجولة التالية، وهنا أريد أن أوضح مثالًا أن الحكم «ممدوح الشهدان» الذي كان في الجولة الأولى والثانية حكم تقنية VAR لمرتين مع فريق النصر قدم أداء جيدًا وبالطبع حدث هذا الخطأ في مباراة الشباب والنصر، وتحدثنا عن هذا الخطأ في المؤتمر الصحفي لأنها كانت لسوء الحظ تسلل حتى أن حكم VAR لم يتداركها، لكن في الجولات السابقة عندما اختير حكمًا لتقنية VAR لم تكن هناك مشكلات كبيرة وقدم أداء جيدًا.

• هناك من يقترح أن يتم تكليف حكم VAR أجنبي مع حكم ساحة سعودي لتقليل الأخطاء.. ما تعليقك ؟

•• أعتقد أنها ليست فكرة سديدة، حيث إنه كانت هناك الكثير من المرات التي تواجد فيها حكام سعوديون مع حكام تقنية VAR سعوديين، وأهم ما يميز هذا التعاون هو التواصل، وإذا كنت تتحدث نفس اللغة فالأمر يكون سهلًا على مستوى وصف الحالات على العكس من وجود حكم أجنبي.

• بعث رئيس مجلس إدارة نادي النصر إلى اللجنة خطابًا طلب فيه زيادة عدد الحكام الأجانب، كيف تعاملتم مع ذلك الطلب ؟

•• أكرر، هذا القرار ليس قرار الاتحاد السعودي منفردًا، بل كان بعد اجتماع مع رؤساء الأندية، ولا نستطيع تغيير هذا العدد، فلجنة الحكام ليست الجهة التي بمقدورها تغيير هذا العدد.

• متى سنرى التطبيق الصحيح لاستخدام تقنية VAR في الدوري السعودي للمحترفين ؟

•• بروتوكول تقنية VAR واضح، حكم تقنية VAR يمكنه فقط الاعتراض في 4 أخطاء مختلفة، البطاقات الحمراء والتسلل وهكذا، وحكام تقنية VAR لدينا إلى الآن يؤدون بشكل جيد، لكن نحن بشر، والبروتوكول لا يغطي كل شيء، وسأعطيك مثالاً، هناك ضربة ركنية احتسبت عن طريق الخطأ ونتج عنها هدف، لكن لا يحق لحكم تقنية VAR الاعتراض؛ لأن إعادة قرار الضربة الركنية ليس مشمولًا في البروتوكول أن يعترض، لذا علينا النظر في ما يُسمح الاعتراض عليه وما لا يُسمح.

• من المفترض أن تقنية VAR تحل جميع أخطاء الحكام، هل المشكلات موجودة لدينا فقط في السعودية ؟

•• في كأس العالم 2018، كانت تقنية VAR على غرار أفضل تكنولوجيا في العالم، ورغم ذلك لم نصل لنسبة دقة 100%، وهذا مثال يمكننا من القول بأننا بشر، وحيثما يعمل البشر فربما تحدث أخطاء.

• من الذي يتحكم في اختيار اللقطات التي تعرض في غرفة VAR ؟

•• ما تلتقطه الكاميرات المتواجدة في الملعب يذهب مباشرة إلى غرفة عمليات الفيديو، ويقوم كل من مسؤول التشغيل وحكم تقنية VAR باختيار الزاوية التي تعطي أفضل رؤية ممكنة للأحداث الماضية، وتعرض هذه اللقطات عبر جهات البث التلفزيونية، لكن في النهاية حكم تقنية VAR والمشغل معًا يختاران الزاوية الصحيحة لرؤية الأحداث التي من الممكن أن تكون قد فاتتهم.

• كم عدد الكاميرات المستخدمة في المباراة الواحدة ؟

•• الحد الأدنى 13 والحد الأقصى 32 وهو العدد الذي كان لدينا في نهائي كأس الملك.

• في الدوريات العالمية هل الأمر مختلف من خلال تخصيص كاميرات لغرفة VAR مختلفة عن كاميرات الشركة الناقلة ؟

•• كل الدوريات الكبرى تستخدم نفس الكاميرات تمامًا كما تعرضها جهة البث مثلما يوجد في السعودية، لدينا على الأقل 13 كاميرا، وفي غرفة VAR يستخدمون نفس كاميرات البث التلفزيوني في الملعب.

• دائمًا VAR محل جدل حيث يضع الجمهور في حيرة من أمره خصوصا في الحالات المتشابهة فبعض منها يذهب الحكم للشاشة لمشاهدتها في المقابل حالة مشابهة لا يذهب ؟

•• في حال وجود خطأ في أرض الملعب كضربة جزاء مثلًا، الحكم على أرض الملعب صاحب القرار الأول والأخير، لذلك أثناء المباراة يمكن أن تفوته ضربة جزاء محتملة ومن ثم يتدخل حكم VAR تلقائيًا ليتأكد على الفور لاحتمالية وجود خطأ، وإذا كان الخطأ جليًا هنا يجب على حكم تقنية VAR التواصل مع الحكم فيها.. وكيف يتواصل معه؟ يجب عليه سؤال الحكم «ماذا رأيت» ومن ثم يستطيع الحكم القول «لم أر أي شيء» أو «حسنًا رأيت لمسة خفيفة على القدم»، وإذا قال الحكم بالتحديد ما شاهده حكم تقنية VAR على الشاشة ثم يقول الحكم لا وجود لمخالفة فلا حاجة إذًا للاعتراض أو تغيير قرار داخل أرضية الملعب، وتغيير القرار عادة يترك للحكم كونه صاحب القرار النهائي في ذلك، ولو حدث وكانت الرؤية غير واضحة وغير متسقة مع ما شاهده الحكم، عندها يوصي بمراجعة اللقطة.

• نشركم لمحادثات غرفة VAR مثل ما حدث أخيرا، هل هذا الأمر يضعكم تحت الضغط مستقبلًا ؟

•• نشر هذه المحادثات مسموح بها للأغراض التعليمية طبقًا لتعميم الفيفا الذي أرسل في سبتمبر الماضي، أما الأمر غير المسموح به هو نشر الصوت على الهواء مباشرة أثناء المباراة بحيث نسمع النقاش الذي يدور بينهما.

• تم الإعلان سابقًا عن وجود مشروع ابتعاث للحكام السعوديين، ما جديد هذا المشروع ؟

•• نحن على تواصل مع الاتحادات لنحصل على نوع من التعاون ومشاركة الأفكار المختلفة وبرامج التطوير المختلفة، وأنا على يقين أننا سنصل إلى تعاون مثمر مع أعضاء الاتحادات المختلفة في المستقبل.