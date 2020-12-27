وزير الرياضة يعلن عن رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك الجديد

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تعيين المستشار عماد عبدالعزيز رئيساً للجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك، خلفاً للمستشار الراحل أحمد البكري، على أن يتم تعيين عضو جديداً في اللجنة.

وقال صبحي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير والمذاع على قناة أون تايم سبورتس اليوم السبت: "طبقاً للائحة الزمالك، سيتولى المستشار اللواء عماد عبد العزيز رئاسة نادى الزمالك في الوقت الحالى وسنقوم بتعيين عضو جديد في اللجنة بعد رحيل المستشار أحمد البكرى".

وأضاف وزير الرياضة: "هناك تنسيق كامل مع اللجنة الأولمبية المصرية في كل الجوانب، ونساند كل المؤسسات الرياضية المحلية لتجاوز أزمة كورونا التي ضربت العالم أجمع، ووجهنا اتحاد الطائرة للتنسيق مع اللجنة الأولمبية بعد قراره بتأجيل مسابقاته لمدة أسبوعين، وعمل لجان التفتيش لازال قائما في كل المؤسسات الرياضية".

وعن كأس العالم لكرة اليد، قال صبحي: "نعمل على قدم وساق لتلبية كل طلبات الاتحاد الدولى لكرة اليد، الذى أبدى رضاه عما تم في الصالات حتى الآن، حيث تم تطوير الصالتين رقم 1 و2 في مجمع استاد القاهرة بشكل كامل".

وتابع: "تم تقليص عدد الحضور الجماهيرى من 50% من سعة الصالات إلى 30% بسبب فيروس كوورنا، ودخول الجماهير المصرى سيكون غير أماكن دخول الوفود الأجنبية".

وأضاف صبحي: "اللجنة العليا لمونديال اليد وفرت كل شيء والبطولة تقام تحت إجراءات احترازية صارمة حفاظا على سلامة الجميع، ونبذل كل ما في وسعنا لنكون نموذج يحتذى به في كل البطولات الكبرى في الفترة المقبلة، وكما تحدينا الوقت في تنظيم أمم أفريقيا 2020 نتحدى كورونا في تنظيم كأس العالم لكرة اليد".