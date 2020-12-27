شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: مش من حق مصطفى محمد وبن شرقى طلب الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، إن النادى يعيش حالة من الاستقرار المادى فى الوقت الحالى، مشددًا على ضرورة عدم السماح لأى لاعب بالرحيل عن صفوف الفريق، فى حالة استمرار تعاقده، وذلك من أجل الحفاظ على القوام الأساسى للفريق، والعمل على النهوض سريعًا بعد خسارة لقبى دورى أبطال أفريقيا وكأس مصر.

وأضاف محمد صلاح خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم سبورت 2" قائلاً: "لو كنت موجود فى إدارة الزمالك حاليًا فلن أسمح لأى لاعب ما زال عقده مستمرًا بأن يرحل، وذلك من أجل مصلحة الفريق".

وتابع: "مش من حق مصطفى محمد أو أشرف بن شرقى طلب الرحيل عن الزمالك، طالما أن عقدهما ما زال مستمرًا مع النادى، ويحق لأى لاعب التفكير فى الرحيل بعد أن ينتهى تعاقده؛ لأنه من غير الطبيعى أن يكون هناك ارتباط بعقد ويطلب أحد أطرافه إنهاءه من أجل مصلحته فقط".

وعن موقف الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، من تجديد تعاقده، قال محمد صلاح: "فى أول موسم اللاعب قدم مستوى مميزا، وفى الموسم الثانى تحملناه فى كثر من الأحيان، وعليه حالًا أن يتحمل الزمالك، ولا يقوم بالضغط ماديًا على الإدارة، وأتوقع أن تتوصل الإدارة الحالية لحل ويجدد اللاعب تعاقده فى أقرب وقت، خاصة أنه معشوق لجماهير الأبيض".

وتحدث مدرب الزمالك السابق، عن البرتغالى جيمى باتشيكو المدير الفنى الحالى، مشيرا إلى أنه كان يطالب برحيل باتشيكو بعد خسارة لقبى دورى أبطال أفريقيا وكأس مصر، مشيرًا إلى إنه من المدربين الذين يفضلون الأداء الدفاعى وهذا لا يتماشى مع أسلوب الأبيض.

وعن أفضل لاعب منضبط فى الزمالك خلال الفترة التى تولى فيها تدريب الفريق، أكد محمد صلاح أنه تفاجئ بانضباط محمود عبد الرازق شيكابالا، خاصة أن الجميع كان يتهمه بعدم الانضباط، بخلاف طارق حامد، الذى يعد رمزًا للانضباط فى الزمالك.

وأشار إلى أن الجيل الحالى ضمن أفضل الأجيال التى مرت على نادى الزمالك، نظرًا لانضباطهم وحسن خلقهم، مشيرًا إلى أنه طالب مرارًا وتكرارًا بعودة رزاق سيسيه، نظرًا لكونه من أفضل الأفارقة المحترفين فى الدورى المصرى حاليًا.