شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى حكما لمباراة بيراميدز وسيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولى محمد الحنفى، لإدارة مباراة اليوم الأحد، بين فريقى بيراميدز وسيراميكا، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى، ومعه سمير جمال ومصطفى عبد العظيم مساعدان، ويحيى فضل حكما رابعا، ومحمد قابيل حكم فيديو وأحمد فهيم حكم مساعد فيديو.

وأعلن الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، قائمة مباراة سيراميكا فى الدورى الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا باستاد السويس فى السابعة والنصف من مساء الأحد، فى إطار مباريات الجولة الرابعة من الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالى:

حراسة المرمى: مهدى سليمان- شريف إكرامى

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- على جبر- طارق طه- محمد حمدى- أحمد فتحى- أحمد سامى

خط الوسط: عمر جابر- إسلام عيسى- رمضان صبحى- أحمد توفيق- نبيل عماد دونجا- عبد الله السعيد- محمود حمادة- أحمد الشيخ- إيريك تراورى

خط الهجوم: جون أنطوى- محمود وادى- دودو الجباس