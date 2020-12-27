شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: موسيمانى يعود لقيادة المران.. واستمرار إيجابية مسحة الثلاثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادى الاهلي، أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى غادر المستشفى بعد تحول عينة مسحته من إيجابية إلى سلبية ويمكنه قيادة المران اليوم.

وقال محمد شوقى، خلال مداخلة مع أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "موسيمانى عينته سلبى وخرج من المستشفى ويستطيع قيادة المران فى النادى بشكل طبيعى أن كان قادرا على العمل بعد الفترة التى قضاها فى العزل".

وأضاف رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى: استمرار إيجابية الثلاثى محمد مجدى قفشة وعمرو السولية ورامى ربيعة والثلاثى لا يعانون من أى أعراض نهائيا، ونعمل كل يومين مسحة على أمل أن تتحول أى عينة من إيجابية إلى سلبية".

وتابع محمد شوقى: الأهلى سيعلن عن طبيبه الجديد بكرة بإذن الله بعد موافقة محمود الخطيب رئيس نادى الأهلى، وسيكون الإعلان من سيد عبد الحفيظ اليوم".

علق الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفننى للأهلى، على تعافيه من فيروس كورونا وتحول مسحته الأخيرة من إيجابية إلى سلبية، ليتأكد تعافيه من الفيروس الذى لحق به منذ فترة وتسبب فى تغيبه عن قيادة المارد الأحمر.

وقال موسيمانى عبر حسابه على تويتر، "أخيرًا، لقد خرج الفيروس من جسمى.. شكراً للجميع على الحب والدعم خلال الأسبوعين الماضيين، شكرا لله، الحمد لله.. لا أطيق الانتظار حتى أجتمع مع عائلتى والأهلي".

ويعود موسيمانى لقيادة تدريبات الأهلى بدءا من اليوم الأحد على أن يقود الفريق الأحمر فى مباراته ضد الاتحاد السكندرى والمؤجلة من الجولة الثالثة من عمر الدورى، بعد تعافيه من الفيروس اللعين.

وأجرى موسيمانى مسحة طبية للتأكد من حالته الصحية ومدى تعافيه من كورونا من عدمه، قبل أن تأتى العينة سلبية، ويتأكد إنهاء المدرب الجنوب أفريقى للحجر الصحى فى أحد المستشفيات والعودة إلى محل إقامته رفقة أسرته.

وتغيب موسيمانى عن قيادة الأهلى فى مباراتى غزل المحلة بالدورى ثم سونيديب بطل النيجير فى افتتاح مشوار الفريق الأحمر بدورى أبطال أفريقيا.