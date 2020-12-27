شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: لن نفاوض أى لاعب بالزمالك ومروان مستمر وبادجى إعارة لتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، أن هدف الأهلى الفترة الحالية مساندة الزمالك حتى يتخطى أزماته الحالية، ولن ندخل فى مفاوضات مع أى لاعب فى الزمالك فى الوقت الحالى.

وقال أمير توفيق، خلال مداخلة مع أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "فى الفترة الحالية بالنسبة للأهلى أننا نقف جانب نادى الزمالك لكى يمر بالظروف التى يمر بها ومن رابع المستحيلات أن ندخل فى مفاوضات مع أى لاعب فى الزمالك ويوسف أوباما مش فى حساباتنا ونفس الكلام على مصطفى محمد اللى بيقولوا أننا هنوديه فرنسا ونرجع نشتريه".

وتابع أمير توفيق: "أنا بقول مستحيل الأهلى يدخل فى مفاوضات مع أى لاعب مع الزمالك ولم نتحدث مع أوباما أو مصطفى محمد، وأوباما رغم انتهاء عقده مع الزمالك ويحق له التوقيع لأى ناد فى يناير ولكن مش فى حساباتنا ولم نوسط كهربا لمحادثته وهذا الكلام وجهة نظر الأهلى وليس وجهة نظرى، ولم أحاول التفاوض مع زيزو وكل ما قيل عن محادثتى له تليفونيا كذب وافتراء".

وأوضح أمير توفيق: "سيرينو مرشح للانضمام للنادى الأهلى وهناك مفاوضات ولكن ليس هناك أى جديد، ونحترم نادى صن داونز جدا ونشكر اللاعب على تصريحاته، وعندما ننهى التفاوض سنعلن عنه".

وأضاف أمير توفيق: "لابا كودجا ليس فى حساباتنا نهائى ونحترم نادى العين الإماراتى، ووالتر بواليا لاعب مميز جدا ولم نأخذ أى خطوة رسمية حتى الآن لضمه".

وتابع أمير توفيق: "أليو بادجى خارج إعارة خلال 48 ساعة إلى نادى تركى لمدة عام وتم الاتفاق على كل شىء من خلال الأهلى وبادجى لاعب محترم جدا، ومروان محسن أتوثق عقده مع اتحاد الكرة ومستمر معانا لمدة 3 سنوات، ومحمد الشناوى لا يمتلك أى عرض أوروبى وهو مستقبل النادى الأهلى ولا يوجد نية لبيعه نهائيا".