شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إيجابية مسحة ثلاثى الأهلى المصاب بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، عن استمرار إيجابية عينة ثلاثى القلة الحمراء المصاب بكورونا عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورامي ربيعة، ليتأجل قرار عودتهم للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر، وخضع ثلاثي الأهلي لمسحة كورونا أمس السبت، للكشف عن حالتهم الطبية، قبل أن تثبت المسحة الأخيرة عدم تعافيهم من كورونا، وإرجاء عودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

وأضاف رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، أن اللاعبين الثلاثة يخضعون لمسحة طبية جديدة يوم الاثنين، وبات موقف ثلاثى الأهلى السولية وأفشة وربيعة من المشاركة فى مباراة الاتحاد السكندرى، يوم الاثنين المقبل والمؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري صعبا مع عدم تعافيهم من الفيروس المستجد، على أن يخصص لهم الجهاز الفني برنامج تأهيل لعدم جاهزيتهم الفنية بعد تعافيهم من الإصابة وعودتهم للتدريبات.

وغاب ثلاثي الأهلي عن السفر مع الأهلي إلى النيجر لمواجهة سونيدب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي فاز فيها المارد الأحمر بهدف نظيف.

وعانى الأهلي عدد من الغيابات في الفترة الأخيرة بسبب ضحايا كورونا والإصابات التي يعاني منها بعض اللاعبين