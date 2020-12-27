شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة المؤقتة بالزمالك: هدفنا إعلاء قيم النادى وإسعاد جماهيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك، على قرار تعيينه رئيسا للقلعة البيضاء بعد وفاة المستشار أحمد البكرى متأثرا بفيروس كورونا، بعد صدور قرار من الدكتور أشرف صبحى بتكليفه رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة النادى.

وقال فى تصريحات لقناة الزمالك: "كلنا متكاتفين من أجل العمل على إعلاء قيمة نادى الزمالك ووضعه فى المكان الطبيعى الذى يليق به وخلال يوم على أقصى تقدير سيتم تحديد الاسم الثالث فى اللجنة المؤقتة".

وتابع: "أقول لجماهير الزمالك اطمأنوا نحن جئنا لإسعادهم وتحقيق رغباتهم وأعضاء اللجنة مع اللجنة التنفيذية ولجنة الكرة شغلها الشاغل جماهير نادى الزمالك"

وشدد على أن تحقيق رغبات جماهير الزمالك على رأس أولوياتنا فى الفترة الحالية ونعمل على اسعادهم دائما.

كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد أصدر قرارا بتعيين عماد عبد العزيز رئيس للجنة بعد وفاة المستشار أحمد البكرى، على أن يتم إضافو عضو ثالث للجنة المؤقتة لإدارة النادي.

يذكر أن عماد عبد العزيز انضم للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بدلا من المستشار محمد إبراهيم الذى اعتذر عن الاستمرار فى منصبه، حيث وقع الاختيار عليه ليكون عضوا فى اللجنة المكلفة بإدارة شئون القلعة البيضاء.