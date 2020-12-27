شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يعلن إصابة عماد متعب بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام الحضري، حارس مصر التاريخى إصابة عماد متعب نجم الأهلي السابق بفيروس كورونا، لينضم إلى الإعلاميين سيف زاهر وكريم حسن شحاتة اللذين تعرضا للإصابة بالفيروس خلال الساعات الماضية.

وكتب الحضري عبر حسابه على تويتر: "ألف مليون سلامة عليكم جميعا.. وربنا يقومكم بالسلامة ويحفظكم من كل سوء وشر.. وترجعوا تكسروا الدنيا وتنوروا الشاشة مرة أخرى قريب يا رب يا حبايبي". ونشر الحضري صورته مع متعب.



الحضرى 2



الحضرى

فى السياق ذاته، أكد الإعلامى سيف زاهر، أن حالته الآن مستقرة بعدما عانى من أعراض شديدة فى أول يومين، وأن ابنته مصابة أيضا بكورونا وتم عزلها فى المنزل.

وقال الإعلامى سيف زاهر، خلال مداخلة مع أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله حالتى الآن مستقرة وعانيت من بعض الأعراض أول يومين والموضوع كبيرة ولازم ناخد بالنا".

وأضاف سيف زاهر: "أطالب الناس باتباع الإجراءات الاحترازية والموضوع كبيرة ولازم الناس تاخد باله كويس ومعزول حاليا فى منزلى، وسأجرى مسحة جديدة يوم الخميس".

وتعرض نجوم ومشاهير الكرة المصرية للإصابة بفيروس كورونا فى الآونة الأخيرة، بالنسبة للنادى الأهلى، فهناك 4 إصابات بفيروس كورونا فى صفوفه، تتمثل فى الثلاثى عمرو السولية ومحمد مجدى قفشة ورامى ربيعة، كذلك المدرب بيتسو موسيمانى، أما الزمالك فلديه 4 إصابات أيضًا؛ لاعبان اثنان هما محمود علاء وطارق حامد، وكذلك إبراهيم زارع إدارى الفريق، ومحمد الششتاوى أحد أعضاء الطاقم الطبي.

على الجانب الآخر، أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بياناً بشأن تعليق إقامة أى بطولات فى صالات مغطاة لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا، وجاء نص بيان اللجنة الأوليمبية على النحو التالى: -

بالإشارة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بناءً على التقارير المعلنة من وزارة الصحة المصرية فى الآونة الأخيرة، وبالإشارة على قرار رئيس الوزراء بمنع التجمعات والأفراح وسرادق العزاء فى القاعات المغلقة، وبعد مراجعة أكواد وزارة الشباب والرياضة المنظمة لاستئناف النشاط الرياضى فى ظل جائحة كوفيد 19.