شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: 6 ملايين دولار لبيع مصطفى محمد فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادى الزمالك، أن إدارة الفريق حددت مبلغ 6 ملايين دولار للموافقة على احتراف اللاعب، وقال عصام فى تصريحات تلفزيونية إن مصطفى محمد مصمم على الاحتراف الخارجى والزمالك ليس لديه مانع فى ذلك ولكن بشرط الحصول على مقابل مادى يليق باللاعب والنادي.

وأضاف أن الأمور مع يوسف اوباما شبه حسمت بشأن تجديد تعاقده مع الفريق ولم تكن هناك أزمة فى ذلك ولكن الأمر يتوقف على حصوله على مقدم تعاقد لتوقيع على العقود الجديدة.

وأتم أن تعديل عقد شيكابالا ومحمود جنش سيتم خلال الفترة المقبلة ولم يكن هناك ازمة فى ذلك لانهما من الأعمدة الاساسية بالفريق.

ويصر مصطفى محمد على فكرة الاحتراف فى الانتقالات الشتوية رافضا الاستمرار لنهاية الموسم الحالى والرحيل بعد أولمبياد طوكيو، لاسيما بعد تلقيه عرضا مغريا من نادى سانت ايتيان الفرنسى بقيمة 4 ملايين دولار.

وحصل مصطفى محد على وعد من مجلس لزمالك لسابق بتأجيل احترافه إلى الانتقالات الشتوية القادمة، بعدما كان يرغب فى الرحيل فى انتقالات الصيفية الأخيرة، ولكن إدارة النادى رفضت رحيله قبل خوض نهائى إفريقيا، والذى خسره الزمالك لصالح غريمه الأهلي.