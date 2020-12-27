شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ارتداء قميص الأهلى.. ماذا قدم الأوروجويانى سيرينو فى مشواره الكروى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب نادى الأهلي من حسم صفقة الأوروجواياني جاستون سيرينو لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بناء على طلب من المدرب بيتسو موسيماني.

وطلب موسيماني المدير الفني السابق لصن داونز، في ضم لاعب خط الوسط المهاجم، خاصة أن سيرينو يعتبر أحد أهم اكتشافات المدرب المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا مؤخرًا مع المارد الأحمر وقبلها مع الفريق الجنوب إفريقي.

وتأتى رغبة الأهلي في ضم سيرينو من صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني لقيادة الفريق عقب رحيل السويسري رينيه فايلر، حيث أكد المدرب الجنوب إفريقي أن القلعة الحمراء كانت تستفسر عن اللاعب وهو مدربًا له في صن داونز.

وأكدت العديد من التقارير وبعض المصادر المقربة من مجلس إدارة الأهلي، أن صفقة انضمام سيرنيو للقلعة الحمراء ستحسم خلال ساعات، بعدما قدم الأهلى عرضا رسميا خلال الساعات الأخيرة.

وينتظر الأهلي خلال الساعات القادمة الرد النهائي من صن داونز على العرض الذي قدمه من أجل سيرينو، والاتجاه هو الموافقة على العرض وحسم الصفقة، خاصة بعد تمرد اللاعب على ناديه ورفضه خوض مباراة في دوري أبطال إفريقيا.

ويتفاوض الأوروجواياني حاليًا مع إدارة ناديه من أجل الانضمام للأهلي واللعب مرة أخرى تحت قيادة موسيماني، خاصة نجح فقط في مسيرته مع كرة القدم تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي.

وقبل انتقاله للأهلى نستعرض مشوار سيرينو السابق..

انضم سيرينو إلي صن داونز الجنوب إفريقي في عام 2018، وشارك مع الفريق حتى الآن في 100 مباراة، وسجل معهم 24 هدفًا، وصنع لزملائه 29 هدفًا.

وحقق سيرينو 4 ألقاب مع صن داونز، حيث حقق معه لقب الدوري 3 مرات، ولقب السوبر مرة واحدة.

وقبل الانضمام لصن دوانز، كان يلعب سيرينو في صفوف فريق سان لويس دي كيوتا التشيلي، لكنه لم ينجح مع الفريق، حيث خاض 34 مباراة، وسجل 5 أهداف، كما صنع 4 أهداف، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في الأرقام والإحصائيات.

وبعدها الرحيل عن الفريق التشيلي لعب ضمن صفوف فريق بوليفار البوليفي الذي انتقل منه لصن داونز، وأيضًا مسيرته مع الفريق لم تكن ناجحة، حيث شارك معهم في 3 مباريات فقط، ولم يسجل أو يصنع أي هدف، لكنه توج مع الفريق بلقب الدوري.