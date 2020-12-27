محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 26 ديسبمر 2020. الأهلي يُعلن استمرار إيجابية عينة الثلاثي المصاب بكورونا الزمالك يحدد السعر النهائي لبيع مصطفى محمد وزير الرياضة يعلن الرئيس الجديد لإدارة الزمالك المصري يخطف تعادًلا مثيرًا أمام المقاصة في الوقت القاتل بمشاركة حجازي.. كلاسيكو السعودية ينتهي بالتعادل بين الهلال والاتحاد الإنتاج يهزم المقاولون في مباراة الـ105 دقيقة موسيماني يعلن تعافيه من فيروس كورونا منتخب مصر للسيدات يخسر من نظيره اللبناني تعليق البطولات المقامة بـ"الصالات المغطاة".. و"الكبسولة المغلقة" للاستثناء

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة السبت..الزمالك يحدد السعر النهائي لبيع مهاجمه.. وموسيماني يعلن تعافيه من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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