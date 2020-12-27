الأهلي: استمرار إيجابية عينة أفشة وربيعة والسولية.. ونتعجب من عدم ظهور أعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في النادي الأهلي، أن الثلاثي محمد مجدي "أفشة"، رامي ربيعة وعمرو السولية ما زالت نتيجة عينات فحص فيروس كورونا الخاصة بهم إيجابية.

وأشار شوقي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن الثلاثي لا يعاني من أي أعراض منذ إصابتهم بالفيروس وحتى الآن رغم إيجابية العينة.

وقال رئيس طبية الأهلي: "عينة الثلاثي محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة ما زالت إيجابية".

وأكمل: "الواجب علينا أن يظل الثلاثي في حالة العزل حتى يتم التأكد من شفاءهم وسلبية العينة، وهو ما قد يحدث في أي يوم قادم".

واختتم: "حتى الآن لم تظهر أي أعراض على الثلاثي ومع ذلك عينتهم ما زالت إيجابية وهو ما يجعلنا في حالة تعجب".