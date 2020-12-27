الأهلي: سيرينو ضمن اهتماماتنا.. ولم نفاوض والتر بواليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن جاستون سيرينو لاعب صنداونز الجنوب أفريقي، وأكثر من لاعب آخر، يتواجدون ضمن اهتمامات القلعة الحمراء.

وأشار توفيق في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع الجونة للتعاقد مع والتر بواليا مهاجم الفريق، أو لابا كودجا لاعب العين الإماراتي.

وقال توفيق: "سيرينو من اللاعبين المرشحين للانضمام للأهلي، تواصلنا من قبل ولكن لم يحدث اتفاق حتى الآن".

وأكمل: "نحترم صندوانز وإدارته، تصريحات اللاعب نشكره عليها ولكننا نتحدث مع مسؤولي النادي الجنوب أفريقي، وبعد أن نتوصل لاتفاق معهم سنتحدث مع سيرينو لمعرفة طلباته الشخصية".

وأضاف: "سيرينو وأكثر من لاعب ضمن اهتماماتنا، وليس من بينهم لابا كودجا، وكذلك والتر بواليا رغم أنه لاعب جيد لكن لا توجد خطوات رسمية حتى الآن من جانبنا لضمه".

واختتم: "بيتسو موسيماني لديه عدة طلبات ونعمل على تنفيذها في الفترة المقبلة، نهدف للفوز بالسوبر الأفريقي، وكذلك الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا، ولذلك نحن نقوم ببناء فريق لحصد كل البطولات".