أمير توفيق: الأهلي لا ينوي التعاقد أو التفاوض مع أيًا من لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن ناديه لا ينوي التعاقد أو التفاوض مع أيًا من لاعبي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأشار توفيق في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن ما يتردد عن التفاوض مع يوسف إبراهيم "أوباما" لا أساس له من الصحة.

وقال توفيق: "من سابع المستحيلات أن نتفاوض مع لاعب مرتبط بنادي الزمالك حاليًا، الحديث عن التفاوض مع أوباما وكذلك مصطفى محمد وسفره إلى فرنسا ومن ثم العودة للأهلي غير مقبول".

وأكمل: "الفترة الماضية شهدت حالة شحن زائد للجماهير بشكل غير جيد لعدة أسباب، لكن الفترة المقبلة يجب علينا أن نكون قدر المسؤولية وأن تكون الأمور أكثر هدوء".

وأضاف: "حتى وإن كان عقد أوباما سينتهي بنهاية الموسم، فنحن لم نتحدث معه ولن يحدث ذلك، فهو ليس في حساباتنا نهائيًا، النادي الأهلي مؤسسي ولم نطلب من كهربا أو غيره أن يتحدث معه".

واختتم: "ما أقوله ينطبق على أوباما، مصطفى محمد، أشرف بنشرقي، أحمد زيزو وفرجاني ساسي، لم ولن نتحدث مع أي لاعب منهم لأننا نحترم نادي الزمالك ومسؤوليه وجماهيره".