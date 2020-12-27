أمير توفيق يوضح حقيقة الصفقة التبادلية بين الأهلي والعين لضم كودجو مقابل الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة وجود صفقة تبادلية مع العين الإماراتي للتعاقد مع لابا كودجو مقابل رحيل حسين الشحات للنادي الإماراتي.
وقال توفيق في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية:" كل ما يتم تداولة بشأن صفقة تبادلية مع العين هو مفاوضات إعلامية فقط، كل هذا كلام ليس صحيح".
وأضاف:"لم يقم العين الإماراتي بطلب التعاقد مع الشحات ولم نطلب أيضا لابا كودجو من العين".
وأوضح، أن الأهلي لو كان يرغب في التعاقد مع لاعب سيتحدث بشكل مباشر مع ناديه، لافتا أن كل ما حدث مجرد اجتهادات فقط.
وأشار إلى أن ربط اسم كودجو بالأهلي ربما يكون بسبب تفكير الأهلي في التعاقده معه قبل عام ونصف لكن الآن اللاعب ليس ضمن حسابات النادي.
وأتم توفيق تصريحاته:" نؤكد أن الأهلي يتم الإعلان عن صفقاته مه خلال النادي وليس عن طريق وسائل الإعلام".
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