وزير الرياضة يعلن الرئيس الجديد لإدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أنه تم الاستقرار على تولي اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئاسة لجنة إدارة نادي الزمالك.

وأشار صبحي -في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم السبت-، إلى أنه تقرر ترقية عماد عبدالعزيز من عضو في لجنة إدارة الزمالك ليصبح رئيسًا لها.

وقال وزير الرياضة: "اللواء المستشار عماد عبد العزيز هو من سيتولى رئاسة لجنة إدارة نادي الزمالك خلفًا للراحل أحمد البكري".

واختتم: "سيتم إضافة عضو جديد في لجنة إدارة الزمالك ليتواجد بدلًا من عماد عبدالعزيز الذي تمت ترقيته، ليكتمل نصاب اللجنة في الفترة المقبلة".

الجدير بالذكر أن عماد عبدالعزيز تواجد في لجنة إدارة نادي الزمالك بدلًا من محمد عطية الذي تقدم باستقالته منذ أسابيع ماضية.