الزمالك يحدد السعر النهائي لبيع مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك، أن النادي طلب الحصول على مبلغ ستة ملايين دولار لبيع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال سالم، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" السبت: "الأمور لا تزال معلقة بين الزمالك ومصطفى محمد في ظل تمسك كل طرف بموقفه".

وأضاف: "مصطفى محمد مصمم على الاحتراف، لكننا نرى أن الوقت غير مناسب وأن مبلغ 4 ملايين دولار لا يتناسب مع قيمة مصطفى محمد الذي يعتبر أفضل مهاجم مصر".

وأوضح: "ليس لدينا مانع في خوض مصطفى محمد لتجربة الاحتراف، ولكن بشرط الحصول على مقابل مادي يليق باللاعب والنادي".

وأكمل: "الزمالك طلب الحصول على 6 ملايين دولار لبيع مصطفى محمد في يناير المقبل".

وأكد: "عرض الـ4 ملايين دولار المقدم للتعاقد مع مصطفى محمد لم يقدم لنا رسميًا، لكن إذا تمت الموافقة على بيعه سيتم وصوله بشكل رسمي".

وأتم عصام سالم قائلا: "الضغط الجماهيري والهجوم على مصطفى محمد غير مبرر لأنه ابن من أبناء الزمالك، الزمالك صنع نجومية اللاعب ولكنه أيضا يبحث عن مصلحته".