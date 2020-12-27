الأهلي يقرر إعارة أليو بادجي لأحد الأندية الأوروبية

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن أليو بادجي مهاجم الفريق، سيخرج على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية المقبلة لأحد الأأندية الاوروبية.
وقال توفيق خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " بادجي سيرحل على سبيل الاعارة الى احد الاندية التركية لمدة موسم واحد".
وأضاف " بادجي لن يكون له فرصة في المرحلة المقبلة، واللاعب يريدي خوض تجربة جديدة ".
وابتعد أليو بادجي عن المشاركة مع الاهلي في الفترة الماضية منذ تولي بيتسو موسيماني تدريب القلعة الحمراء.
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