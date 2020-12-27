أمير توفيق : الأهلي لم يفاوض يوسف أوباما.. والزمالك يحتاج للمساندة

تحدث أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن حقيقة دخول القلعة الحمراء في مفاوضات مع يوسف أوباما لاعب الزمالك.
وينتهي عقد يوسف أوباما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويسعى مسؤؤلو القلعة البيضاء لتجديد عقد اللاعب.
وقال توفيق خلال تصريحات تليفزيونية عبرقناة أون تايم سبورتس، " من المستحيل الدخول في مفاوضات مع أي لاعب من الزمالك في الوقت الحالي، ولأن الزمالك يحتاج للمساندة من الجميع ".
وأضاف " لم نتفاوض مع يوسف
وعن مفاوضات الزمالك مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، " لم تكن هناك أي أزمة في انتقال الشيخ للزمالك، لأن الأهلي هو من ترك اللاعب".
وأتم : "النادي الأهلي لن يتحدث مع أي لاعب متعاقد مع الزمالك".
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