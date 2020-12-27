محمد الحنفي حكما للقاء سيراميكا كليوباترا وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، طاقم حكام لقاء بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز. الممتاز. ويتكون طاقم التحكيم من التالي: محمد الحنفي حكم ساحة سمير جمال ومصطفى عبد العظيم مساعدين يحيى فضل حكم رابع محمد قابيل حكم فيديو أحمد فهيم مساعد حكم فيديو تقام المباراة في السابعة والنصف مساءً على ملعب ستاد السويس الجديد.

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