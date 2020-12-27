محمد الحنفي حكما للقاء سيراميكا كليوباترا وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، طاقم حكام لقاء بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الجولة الرابعة من بطولة الدوريالممتاز.
ويتكون طاقم التحكيم من التالي: محمد الحنفي حكم ساحة سمير جمال ومصطفى عبد
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