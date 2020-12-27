خالد الغندور : شباب المحمدية المغربي يطلب التعاقد مع حميد أحداد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تقدم نادي شباب المحمدية المغربي للحصول على خدمات حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وأكد الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن العرض وصل اليوم

لنادي الزمالك على أن يتم مناقشته في غضون الساعات المقبلة. وأشار إلى أن حميد أحداد لديه رغبة في الانضمام إلى صفوف شباب المحمدية ومرحببالعرض.

وأوضح الغندور أن شباب المحمدية سبق ودخل في خط المفاوضات مع أحداد في فترات عديدة سابقة لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وكان نادي شباب المحمدية عرض على نادي الزمالك في وقت سابق 600 ألف دولار لشراء عقد حميد أحداد من نادي الزمالك.