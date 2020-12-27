مانشستر سيتي يهزم نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

حقق نادي مانشستر سيتي فوزا مستحقا على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافساتالجولة الخامسة عشرة من الدوري الانجليزي.
سجل هدفي مانشستر سيتي كل من الكاي جوندوجان وفيران
بهذه النتيجة يحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 26 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.
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