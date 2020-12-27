أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية أن انتشار فيروس كورونا وراء مخاوف اللجنة وتحذيراتها في الفترة الجارية. وقال حطب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن اللجنة الأوليمبية وتوصياتها هي جزء من دعم الدولة المصرية ووزارة حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أن اللجنة الأوليمبية وتوصياتها هي جزء من دعم الدولة المصرية ووزارة الرياضة لكافةالألعاب والرياضات في مصر. وأضاف أن صياغة البيان الأول للجنة الاوليمبية المصرية وراء المفهوم الخاطيء لمحتوى البيان من جانب البعض. وأتم أن لا داعي لتأجيل اي اتحاد لمسابقاته مادام هناك حرص وتأكيد على الإجراءات الاحترازية.

كانت هذه تفاصيل خبر هشام حطب يعلق على بيان اللجنة الأولمبية الخاص بالاجراءات الاحترازية ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.