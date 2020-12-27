الزمالك: 6 مليون دولار للموافقة على احتراف مصطفى محمد

اكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن إدارة الفريق حددت مبلغ 6 مليون دولار للموافقة على احتراف اللاعب.
وقال عصام في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أنمصطفى محمد مصمم على الاحتراف الخارجي والزمالك ليس لديه مانع في ذلك ولكن بشرط الحصول على مقابل مادي يليق باللاعب والنادي.
وأضاف أن الأمور مع يوسف اوباما شبه
وأتم أن تعديل عقد شيكابالا و محمود جنش سيتم خلال الفترة المقبلة ولم يكن هناك ازمة في ذلك لانهما من الأعمدة الاساسية بالفريق.
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