27 لاعبا في معسكر سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة بيراميدز

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه التي دخل بها معسكرا مغلقا في أحد فنادق السويس، استعدادا لمواجهة بيراميدز في السابعة والنصف مساء غد الأحد، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز. وقرر المدير الفني اصطحاب

27 لاعبا في معسكر تلك المباراة، على أن يتم استبعاد 7 لاعبين قبل انطلاق المباراة غدا، ليدخل بقائمة تضم 20 لاعبا وفقا للوائح اتحاد الكرة.

وجاءت قائمة سيراميكا كليوباترا في معسكر مباراة بيراميدز كالتالي: حراسة المرمى: محمود شكري، وعامر