كايشينا : راض عن أداء الشباب بعد الفوز على الباطن في الدوري السعودي

أعرب المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا المدير الفني لفريق الشباب عن رضاه عن أداء فريقه في المباراة التي فاز بها على الباطن 3 / 1 اليوم السبت في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال كايشينيا عقب المباراة لقناة السعودية الرياضية :” كان من المهم لنا تحقيق الفوز ولكن أنا أرفض ربط الأداء بالنتيجة، في بعض المباريات تخسر ولكنك تقدم أداء جيدًا”.

وعن تغيير خطة اللعب قال كايشينيا :”لعبنا بخطة اعتمدت على ثلاثة مدافعين في الخلف وهي الخطة التي ختمنا بها الموسم الماضي وبدأنا بها الموسم”.

وأضاف: “وجدنا في هذه الخطة أن الفريق يكون متماسكًا بشكل أفضل ولا يستقبل أهدافًا كثيرة، ولكن الخطة قد تتغير وفقًا لمعطيات كل مباراة”.

وأثنى كايشينا على عزيمة لاعبي الشباب وقدرتهم على تحقيق الفوز بعد 5 مباريات بدون فوز.

من جانبه أعرب تركي العمار لاعب الشباب عن سعادته البالغة بالفوز على الباطن.

وقال العمار عقب المباراة :”ثلاث نقاط مستحقة وكنا بحاجة إلى الفوز واستعادة مسيرة الانتصارات”.

وأضاف العمار عن دوره الدفاعي في مباراة الباطن :”أنا في خدمة نادي الشباب باللعب في أي مركز وأشكر زملائي على مساندتهم في الملعب”.