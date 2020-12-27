كاريلي مدرب اتحاد جدة : راض عن التعادل مع الهلال

أعرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للفريق الأول بنادي اتحاد جدة عن رضاه عقب التعادل أمام الهلال 1/1 اليوم السبت في الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وقال كاريلي :”لم نحسن استغلال العديد من الفرص وتنقصنا ثقافة الفوز بعض الشيء لكن في العموم الفريق تحسن، وأنا راض عن هذه النتيجة”.

وأضاف كاريلي: “الاتحاد حصل على 15 نقطة خلال الدور كاملًا في الموسم الماضي والآن بعد 10 جولات حصلنا على ذات الرصيد وهذا دليل على التحسن”.

وتابع كاريلي: “شعرنا بالضغط خلال الشوط الثاني ودفعنا بالمولد لمساندة رومارينيو هجوميًا”.

من جانبه أكد كريم الأحمدي لاعب الفريق لقناة السعودية الرياضية:”مباراة كبيرة أمام فريق كبير، الهلال لاحت له فرصة ونحن كذلك”.

وأضاف قائد الاتحاد :”كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني وقتل المباراة لكننا أضعنا الفوز ومع ذلك نحن راضون عن هذه النتيجة”.

وأكد الأحمدي أن تحقيق نقطة أمام الهلال لا تعد نتيجة سيئة خاصة وأن الهلال يملك عناصر مميزة.

من جانبه أعرب الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي عن رضاه عقب التعادل أمام الهلال.

وقال جروهي عقب المباراة :”‏قدمنا مباراة كبيرة أمام متصدر الترتيب وأهنئ اللاعبين على الروح الإيجابية و الأداء”.

وأضاف جروهي: ” أتمنى أن نتعلم من أخطائنا، وسعيد بالخط الدفاعي للفريق وما يقدمونه”.