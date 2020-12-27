فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل، ضمن مباريات اليوم في الجولة 15 من الدوري الانجليزي الممتاز، والتي تنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد التابع للمان سيتي.

وقفز فريق مانشستر سيتي للمركز الخامس، بفضل فوزه على ضيفه نيوكاسل 2/صفر في الجولة المقابلة ليوم صناديق الهدايا (البوكسينج داي).

وشهدت نفس الجولة فوز إيفرتون على شيفيلد يونايتد 1 / صفر، وتعادل مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي 2/2 في ملعب كينج باور، وخسارة تشيلسي على ملعب الإمارات أمام آرسنال 1/3.

وأذيعت مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد على قناة بين سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي السوداني سوار الذهب، كما نقلت على قناة سكاي إيطاليا وكانال بلوس الفرنسية وسكاي الألمانية وكانال بلوس البولندية وسكاي سبورت أستراليا وقناة RMC sport 1.

وانطلق البث المباشر للمباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب طيران الاتحاد، بإدارة الحكم الدولي الإنجليزي آندريه مارينر، وساعده كل من سكوت ليدجر وريتشارد ويست، بينما تولى الحكم اندرو مادلي مسؤولية الحكم الرابع.

وتطلع مانشستر سيتي للفوز على فريق الماكبايس للاستفادة من سقوط مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام ليستر سيتي، وخسارة تشيلسي أمام آرسنال، كي يُحسن من وضعيته في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز.

شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل

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