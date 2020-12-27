ملخص مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الانجليزي “فوز سهل في ليلة تجميد محرز”

يقدم لكم موقع الخليج 365 ملخص مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل، ضمن مباريات اليوم في الجولة 15 من الدوري الانجليزي الممتاز، والتي تنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد التابع للمان سيتي.

وقفز فريق مانشستر سيتي للمركز الخامس، بفضل فوزه على ضيفه نيوكاسل 2/صفر في الجولة المقابلة ليوم صناديق الهدايا (البوكسينج داي)، وسط تجميد جديد من جانب المدير الفني “جوارديولا” للنجم الجزائري رياض محرز على دكة بدلاء الفريق.

وشهدت نفس الجولة فوز إيفرتون على شيفيلد يونايتد 1 / صفر، وتعادل مانشستر يونايتد مع ليستر سيتي 2/2 في ملعب كينج باور، وخسارة تشيلسي على ملعب الإمارات أمام آرسنال 1/3.

وأذيعت مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد على قناة بين سبورت 1 بصوت المعلق الرياضي السوداني سوار الذهب، كما نقلت على قناة سكاي إيطاليا وكانال بلوس الفرنسية وسكاي الألمانية وكانال بلوس البولندية وسكاي سبورت أستراليا وقناة RMC sport 1.

وانطلق البث المباشر للمباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب طيران الاتحاد، بإدارة الحكم الدولي الإنجليزي آندريه مارينر، وساعده كل من سكوت ليدجر وريتشارد ويست، بينما تولى الحكم اندرو مادلي مسؤولية الحكم الرابع.

وتطلع مانشستر سيتي للفوز على فريق الماكبايس للاستفادة من سقوط مانشستر يونايتد في فخ التعادل أمام ليستر سيتي، وخسارة تشيلسي أمام آرسنال، كي يُحسن من وضعيته في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 2-0 نيوكاسل يونايتد

???? ملعب طيران الاتحاد (مانشستر)

???? الدوري الانجليزي الممتاز (الجولة 15)

انتهت

تشكيلة مانشستر سيتي: إيدرسون – أكي – روبن دياش – جون ستونز – جواو كانسيلو – رودري – إيلكاي جوندوجان – برناردو سيلفا – رحيم سترلينج – كيفين دي بروينه – فيران تورس.

تشكيلة نيوكاسل يونايتد: دارلو – شار – كلارك – ريتشي – فيرنانديز – يدلين – ميرفي – هايدين – لونجستاف – ألميرون – جويلاينتون كاسيو دي ليرا.

ملخص المباراة

تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إلكاي جويندوجان في الدقيقة 14، وأضاف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة .55

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما استحوذ مانشستر سيتي على الكرة وفرض سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت هجماته بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق نيوكاسل، الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ولم ينتظر مانشستر سيتي طويلا حيث تمكن من تسجيل هدف التقدم بعد مرور 14 دقيقة على بداية اللقاء عندما مرر كيفين دي بروين تمريرة خلف مدافعي نيوكاسل استلمها رحيم سترلينج داخل منطقة الجزاء ليراوغ مدافعي الفريق قبل أن يمرر الكرة إلى إلكاي جويندوجان على حدود منطقة الست ياردات ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

بعد الهدف، استمرت محاولات مانشستر سيتي الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، فيما استمر تراجع لاعبو نيوكاسل لوسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة.

وشهدت الدقيقة 24 تسديدة قوية من فيران توريس، لاعب مانشستر سيتي، من على حدود منطقة جزاء نيوكاسل لكن كارل دارلو حارس المرمى تألق وتصدى لها.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 35 والتي شهدت إهدار كيفي ندي بروين لفرصة تسجيل الهدف الثاني عندما مرر فيران توريس كرة بينية انفرد على إثرها دي بروين بكارل دارلو حارس نيوكاسل من منتصف الملعب وسدد كرة قوية لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

واستمرت محاولات مانشستر سيتي لتسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ولكنها لم تسفر عن شيء حيث انحصر اللعب في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية هذا الشوط بتقدم مانشستر سيتي 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل فريق مانشستر سيتي محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثاني بعد مشاركة سيرخيو أجويرو وفيل فودين، في المقابل ظل فريق نيوكاسل معتمدا على خطته الدفاعية وشن الهجمات المرتدة وقتنا تتاح الفرصة.

وشهدت الدقيقة 55 تسجيل مانشستر سيتي الهدف الثاني عندما مرر جواو كانسيلو كرة عرضية من الناحية اليمنى حاول أحد مدافعي نيوكاسل تشتيتها لتصل إلى فيران توريس داخل منطقة الجزاء ليسددها بسهولة إلى داخل المرمى.

وفي الدقيقة 59 أهدر مانشستر سيتي فرصة هدف مؤكد عندما لعبت تمريرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى اصطدمت في قدم سترلينج وارتدت بعرض الملعب ليقابلها برناردو سيلفا بتسديدة قوية لكنها اصطدمت بالقائم الأيسر قبل أن يشتتها الدفاع لركلة ركنية لكنها لم تستغل.

بعد الهدف استمرت سيطرة مانشستر سيتي على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثالث وسط تراجع غير مبرر من لاعبي نيوكاسل.

ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 78 والتي شهدت فرصة خطيرة لنيوكاسل إثر تسديدة قوية من جاكوب ميرفي من على حدود منطقة الجزاء لكن إيدرسون مورايس حارس مانشستر سيتي تألق وتصدى لها.

وكاد سيرخيو أجويرو أن يسجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي عندما مرر جواو كانسيلو كرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى قابلها أجويرو بتسديدة قوية لكن الحارس كارل دارلو تألق وتصدى لها.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي 2 / صفر.

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