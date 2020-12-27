بعد ارتباطه بباريس سان جيرمان.. هل ينتشل بوكيتينو “إريكسن” من الضياع؟

ارتبط مدرب توتنهام السابق، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، بالمنصب الشاغر في باريس سان جيرمان بعد مغادرة توماس توخيل قبل أيام، وظهرت على الفور شائعات عن انتقال لاعب وسط الإنتر الإيطالي “كريستيان إريكسن” إلى النادي الفرنسي ايضًا.

وأشار موقع توتو مركاتو الايطالي، إلى الصلة الطبيعية بين بوكيتينو وإريكسن، الذي لعب 255 مباراة على مدار ستة مواسم تحت قيادة المدرب الأرجنتيني في توتنهام.

وفقط هاري كين وهيونج مين سون سجلا أهدافًا تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو أكثر من 58 هدفًا لإريكسن في توتنهام، لكن الثنائي لم يفز بأي لقب معًا، واكتفيا بالوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019 ليخسرو من زملاء محمد صلاح ليفربول بهدف نظيف.

وارتبط اللاعب الدولي الدنماركي بالابتعاد عن النيرازوري، حيث يكافح من أجل الفوز بمركز أساسي مع المدرب أنطونيو كونتي.

ويقال إن إنتر مهتم بلاعب خط وسط باريس سان جيرمان “لياندرو باريديس” وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت تقارير في وسائل الإعلام الإيطالية إلى ان هناك صفقة تبادلية محتملة بين الناديين، يذهب بموجبها اريكسن نحو باريس وباريديس نحو إنتر ميلانو.

ومع اقتراب بوكيتينو على ما يبدو إلى العاصمة الفرنسية، اشتدت الشائعات حول انتقال إريكسن إلى بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي، فهل يجتمعان معاً مرة أخرى في باريس سان جيرمان، سنرى.

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