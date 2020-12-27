أخبار ريال مدريد | فترة غياب رودريجو تفوق المتوقع، وزيدان يضع ثقته في هازارد

أكد ريال مدريد أن مهاجمه الشاب “رودريجو جوس” قد تعرض لإصابة عضلية خلال فوز اللوس بلانكوس 2-0 على غرناطة مساء الأربعاء الماضي في الدوري الاسباني.

وكان الجناح البرازيلي يسعى وراء كرة مرتخية عندما تلقى دفعة طفيفة من لاعب غرناطة “ديميتري فولكييه”، مما تسبب في سقوطه بشكل محرج، ليطلب رودريجو على الفور الخروج وحل محله ماركو أسينسيو.

وشخّص ريال مدريد إصابة رودريجو رسمياً بأنها إصابة عضلية تؤثر على وتر العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى وعلى الرغم من أنهم لم يذكروا المدة التي لن يكون فيها الشاب البالغ من العمر 19 عامًا متاحًا، إلا أن مختلف وسائل الإعلام الاسبانية تدرك أنه قد يظل خارج الخدمة لمدة ثلاثة أشهر.

وكان رودريجو قد شق طريقه إلى تشكيلة زين الدين زيدان الأساسية في المباريات القليلة الماضية، لذلك سيكون هذا بمثابة نكسة مخيبة للآمال بالنسبة له.

وبكى لاعب سانتوس السابق وهو يغادر الملعب على نقالة، ومن الواضح أنه كان يدرك أن هذه الضربة ستبعده لفترة من الوقت، لكن معنويات رودريجو كانت أفضل يوم الخميس.

الآن، على الرغم من ذلك، يأمل زيدان أن يتمكن إيدين هازارد من استعادة مستواه المعهود وإظهار موهبته بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل، وهناك ايضًا منافسة شرسة بين لوكاس فاسكيز وفينسيوس وماركو أسينسيو الذين يتطلعون لأخذ مكان رودريجو في تشكيلة ريال مدريد الأساسية.

..