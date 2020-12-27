سوق الانتقالات | بوكيتينو يزيد من فرص باريس سان جيرمان في ضم ميسي!

ماوريسيو بوكيتينو هو المرشح الأوفر حظًا لتولي تدريب باريس سان جيرمان بعد إقالة توماس توخيل كمدرب رئيسي في 24 ديسمبر، ويُعتقد أن وصول الأرجنتيني قد يساعد في جلب مواطنه وأسطورة برشلونة ليونيل ميسي إلى النادي الفرنسي الصيف المقبل.

وارتبط باريس سان جيرمان بقوة باتخاذ خطوة نحو ليونيل ميسي عندما ينتهي عقده في 30 يونيو، حيث يمكن لقائد برشلونة التحدث إلى أندية أخرى اعتبارًا من 1 يناير، كما أن بوكيتينو لم يخفي أبدًا رغبته في تدريبه.

وبحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية، يمكن أن يرافق ميسي مواطنه في حديقة الأمراء الموسم المقبل، لينضم إلى زملائه في المنتخب الارجنتيني وبعض الأصدقاء الذين زاملوه سابقاً.

لدى ميسي بالفعل العديد من الأصدقاء في فريق باريس سان جيرمان، أبرزهم نيمار جونيور، لكنه الآن يركز فقط على برشلونة، على عكس الصيف الماضي، فهو ليس في حالة حرب مع مجلس الإدارة.

على أي حال، فإن الانتخابات الرئاسية في برشلونة في 24 يناير قد تقطع شوطا مهماً لتحديد مستقبل ميسي، على الرغم من أن جميع المرشحين السابقين قالوا إن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في خططهم للمستقبل.

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