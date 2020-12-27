اخبار السعودية | شراحيلي يعرب عن سعادته باسقاط النصر في فخ التعادل

أعرب خالد شراحيلي حارس مرمى نادي ضمك السعودي عن سعادته البالغة عقب التعادل أمام النصر 2/2 اليوم السبت في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان(الدوري السعودي للمحترفين).

وقال شراحيلي للسعودية الرياضية : “ظروف المباراة اليوم من ملعب رائع ومواجهة فريق كبير مثل النصر، اللي ما يقدم مباراة كبيرة في هذا الظروف يوقف لعب كرة القدم أفضل”.

وأضاف شراحيلي :”أفتقدنا للتركيز بعض الشيء خلال الشوط الأول ولكن مع تعليمات المدرب تحسن أداءنا في الشوط الثاني”.

وعن كرة الهدف الثاني أكد شراحيلي أن الفريق بالكامل يتحمل مسؤولية هذا الهدف الذي جاء من تسديدة قوية للاعب بيتروس ماثيوس.