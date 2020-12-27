مؤمن زكريا يبشر جماهير الأهلي المصري برسالة غامضة

الأحد 27 ديسمبر 2020

وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصري رسالة غامضة إلى جماهير القلعة الحمراء، تخص مستقبله الكروي.



ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر يؤدي لضمور في عضلات الجسم، مما تسبب في ابتعاده عن ممارسة كرة القدم منذ فترة طويلة.

وكتب زكريا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى".

وأضاف مؤمن في تغريدته الغامضة: "أبشركم أنني سأكون معكم قريبا".

ويخضع مؤمن حاليا لجلسات علاج، للشفاء من المرض الذي يعاني منه، وقد تكون تغريدته تحمل بشرى احتمالية عودته من جديد لملاعب كرة القدم.

يذكر أن مؤمن زكريا (32 عاما) انضم لصفوف الأهلي في يناير/كانون الثاني عام 2015، قادماً من إنبي، وحقق مع الفريق 5 ألقاب المحلية.