الامارات | شيوتاني يسجل «عكسياً» للمرة الثانية.. والعين يخسر نقطتين

شكرا لقرائتكم خبر عن شيوتاني يسجل «عكسياً» للمرة الثانية.. والعين يخسر نقطتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل اللاعب الياباني، تسوكاسا شيوتاني، هدفاً في مرماه بالمباراة الثانية على التوالي، ليتسبب في تعادل العين أمام ضيفه اتحاد كلباء 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي، ليصل رصيد العين إلى النقطة 19، في حين رفع اتحاد كلباء رصيده إلى النقطة 18.

وكان شيوتاني قد سجل في المباراة الماضية في مواجهة النصر، لكن من حسن حظ اللاعب الياباني أن النتيجة كانت تشير وقتها لتقدم «الزعيم» بهدفين نظيفين حينما سجل بالخطأ، غير أن الهدف الذي سجله أمس كلف فريقه خسارة نقطتين مهمتين، كانت كفيلة بإبقاء الفريق قريباً من الشارقة المتصدر.

وجاء الهدف العكسي في الوقت الذي كان فيه العين رامياً بكل ثقله في الجانب الهجومي، في محاولة لتأمين هدفه الوحيد، لكن لاعبو اتحاد كلباء كانوا يعتمدون على الهجمات المرتدة، ما أثمر نجاحهم في تسجيل هدف التعادل بعد أن أخطأ المدافع شيوتاني، خلال محاولته إبعاد تسديدة البديل أحمد جشك، لتستقر الكرة في شباك خالد عيسى في الدقيقة 69.

وأهدر لاعبو العين عدداً من الفرص في الشوط الأول، التي حصل عليها الفريق، الذي كان مسيطراً على مجريات اللقاء لفترات طويلة، وسنحت للاعبيه مجموعة من الفرص، في حين استثمروا واحدة فقط في الدقيقة 29، حينما تابع الأنغولي ويلسون إدواردو الكرة العرضية، التي سددها سالم عبدالله، ووضع الكرة في الشباك، مسجلاً هدف التقدم للفريق.

وسمح الهدف لفريق العين بمواصلة السيطرة على اللقاء، لكن بطريقة سلبية، وتواصل سيناريو إضاعة الفرص أمام المرمى، وعقب تسجيل اتحاد كلباء هدف التعادل في الدقيقة 69، واصل الفريق طريقته الدفاعية، لينجح في المحافظة على نتيجة التعادل الإيجابي 1-1.

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