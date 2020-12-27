الامارات | 12 مليون دولار الجائزة المالية لسباق كأس دبي العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون دولار الجائزة المالية لسباق كأس دبي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي لسباق الخيل أن سباق كأس دبي العالمي حافظ على جائزته الماليّة البالغة 12 مليون دولار، وأنه قد تم تمديد الموعد النهائي للترشيحات غير المقيّدة لمنافسات الذكرى الخامسة والعشرين لكأس دبي العالمي حتى 20 يناير 2021.

وذكر النادي، في بيان صحافي أمس: «الحدث الذي تقام منافساته في السبت الأخير من شهر مارس من كل عام، ويتميّز باستضافته ستة سباقات (جروب 1)، وثلاثة سباقات (جروب 2) في يوم واحد من الإثارة، تقام فيه نخبة المنافسات على أرض الأيقونة المعمارية (مضمار ميدان لسباق الخيل)، إذ تمت الموافقة، العام الماضي، على إجمالي ترشيحات 1774، وقبول 902 خيل، تم تدريبها في 21 دولة».

وأضاف: «الجائزة المالية للسباق الرئيس المرتقب (كأس دبي العالمي) (جروب 1) في 27 مارس 2021، برعاية (طيران الإمارات) تبلغ 12 مليون دولار، يتنافس فيه المشاركون على المضمار الرملي لمسافة 2000 متر منذ عام 1996، وقد حاز لقبِه عدد من الخيول التي تم تدريبها في: فرنسا، اليابان، الإمارات، المملكة المتحدة والولايات المتحدة».

وتابع: «نظراً للتحديات التي واجهها العالم، والتي لايزال يواجهها، بسبب جائحة (كوفيد–19)، فقد تم تخفيض الجوائز المالية للسباقات الثمانية المتبقية بنسبة قليلة، مقارنةً بالسنوات السابقة، إذ قد بذل نادي دبي لسباق الخيل جلَّ ما بوسعه للحرص على السلامة العامة، وتوفير الظروف المناسبة للسباقات، كما أن هناك إضافة إيجابية لقرار تعديل هيكل الجوائز المالية، والذي يسمح بتوزيعها بنسب متفاوِتة حتى المركز الثامن».

وأشار إلى أنه ستُختتم المرحلة التكميلية الأولى لجميع سباقات كأس دبي العالمي في 10 فبراير، التي يقوم أهل الخيل فيها بترشيح خيولهم بنسبة 0.1% من قيمة الجائزة المالية للسباق، الذي يتم اختياره من قبلهم، أما المرحلة التكميلية الثانية في 8 مارس، حيث يمكن إضافة 1% من قيمة الجائزة إلى الخيول. في حين تقام المرحلة التكميلية الثالثة والأخيرة في 21 مارس، حيث يمكن إضافة الخيول إلى السباق مقابل 10% من الجائزة المالية، بينما سيتم الإعلان عن الخيول المشاركة في 22 مارس.

تفاصيل جوائز أمسية كأس دبي العالم

- «دبي كحيلة كلاسيك»، برعاية «مبادلة»: 750 ألف دولار.

- «غودولفين مايل»: 750 ألف دولار.

- «دبي غولد كاب»، برعاية «الطاير موتورز»: 750 ألف دولار.

- «القوز سبرينت»، برعاية «عزيزي للتطوير»: مليون دولار.

- «دربي الإمارات»، برعاية بنك الإمارات دبي الوطني: 750 ألف دولار.

- «دبي جولدن شاهين»، برعاية «جلف نيوز»: 1.5 مليون دولار.

- «دبي تيرف»، برعاية موانئ دبي العالمية: 4 ملايين دولار.

- «لونجين دبي شيما كلاسيك»، برعاية «لونجين»: 5 ملايين دولار.

- «اليوبيل الفضي لكأس دبي العالمي»، برعاية «طيران الإمارات»: 12 مليون دولار.

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