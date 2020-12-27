شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن اسم رئيس الزمالك الجديد.. تعرف عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تعيين اللواء عماد عبدالعزيز، عضو اللجنة الثلاثية المؤقتة التى تدير الزمالك، رئيسا للنادي واللجنة خلفا للمستشار أحمد البكري الذي وافته المنية منذ يومين.

وقال صبحي إن اللواء عماد عبدالعزيز هو الذي سيتولي رئاسة النادي واللجنة الثلاثية وليس هشام ابراهيم كما يتردد داخل الزمالك.

وأكد الوزير أن عماد عبدالعزيز تم تكليفه رسميا برئاسة النادي وتم تعيينه رئيسا للجنة خلفا للراحل أحمد البكري، على أن يتم تعيين مستشار ثالث عضوا باللجنة بدلا من البكري، ليكتمل تكوين اللجنة وفقا للائحة الزمالك التى تنص علي تعيين 3 مستشارين وليس اثنان.