شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن إصابة كريم حسن شحاتة وعمرو الدسوقي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، إصابة الإعلامي كريم حسن شحاتة، وعمرو الدسوقي لاعب المصري السابق والمحلل بقناة «أون تايم سبروتس»، ومقدم البرامج بنفس القناة يحيى حمزة، بفيروس كورونا المستجد. وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي على تويتر: «خالص الدعوات القلبية بالشفاء العاجل للزملاء الأعزاء عمرو الدسوقي ويحيى حمزة وكريم شحاتة، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.. ربنا يشفيكم ويعافيكم إن شاء الله». في سياق متصل، قال الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إنه تأكد إصابة عماد متعب بفيروس «كورونا» المستجد. الوضع في مصر

اصابات 128,993

تعافي 108,474

وفيات 7,260

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