شكرا لقرائتكم خبر عن «مفصل القدم» يبعد «هيون» عن الهلال والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعلن نادي الهلال عبر حسابه في «تويتر» بأن اللاعب جانغ هيون سو تعرّض لإصابة في مفصل القدم، بعد الفحوصات الأولية التي أجريت له، وذلك في مباراة فريقه أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسيجري اللاعب خلال اليومين القادمين أشعة على موضع إصابته للوقوف على حالته، ومن المتوقع غيابه عن مباراة الفريق القادمة أمام الشباب ضمن الجولة الـ11، يوم الخميس القادم.

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