شكرا لقرائتكم خبر عن توليفة الشباب والخبرة وراء صدارة ميلان لـ «الكالتشيو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقود المدرب ستيفانو بيولي (55 عاماً) كتيبة شابة في إي سي ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، ووصل معدل سن لاعبيه في مباراة الفوز على ساسولو 2-1 الأحد الماضي 22 عاماً من أمثال رافائيل لياو وإبراهيم دياز وأليكسيز سايلمايكرز وينز بيتير هاج وساندرو تونالي إلى جانب خريجي الأكاديمية ماتيو جابيا ودانييل مالديني ابن مدافع الفريق السابق باولو مالديني.

يشبه«الروسونيري» الحالي بيولي فريق المدرب الفرنسي أرسين فينجر في سنواته الأولى مع نادي أرسنال الإنجليزي، والسر يكمن في المدير التنفيذي السابق لأرسنال إيفان جازيديز الذي حرص على وجود الخبرة من أمثال فرانك كيسي وأنتي ريبيتش وهاكان كالهان أوغلو وعلى رأسهم بالتأكيد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاما) مع الشباب.

لم يكن مشجعو ميلان من أنصار المدرب بيولي قبل انطلاق الموسم بل نظموا حملة «بيولي آوت» قبل إعلان تعيينه رسمياً العام الماضي والذي أنهاه في المركز ال 14،بيد أن قدوم زلاتان إبراهيموفيتش في يناير/ كانون الثاني الماضي أنقذ بيولي وساعده للبقاء بلا هزيمة في آخر 12 مباراة ويبدو الآن لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات الأقرب لحصد لقب«الكالتشيو» وكسر احتكار يوفنتوس.