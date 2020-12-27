شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ يتوج بأطول دوري سوداني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خاضت الأندية السودانية أطول دوري وبدأت نسخة الدوري الممتاز موسم 2019-2020 التي اختتمت في 24 أكتوبر 2020، لتزف «الزعيم» بطلاً للدوري الممتاز على حساب نده التقليدي الهلال وبفارق 5 نقاط، وحقق المريخ الثلاثية توالياً بعدما توج فريق العرضة جنوب في نفس العام ببطولة موسم 2018 بعد كسبه قضيته التي أنصفته فيها المحكمة الرياضية الدولية (كاس).

واعتبر محمد أحمد قنيب رئيس رابطة مشجعي المريخ في دبي أن الظروف التي عاشها العالم في عام 2020 جعلت إنجاز الأحمر التاريخي يأتي منقوصاً لعدم تواجد المشجعين للاحتفال بالمدرجات بالرغم من السعادة التي عمت الديار المريخية.

وأشاد الحاج قنيب باللاعبين والجهاز الفني وبجهودهم لتحقيق الإنجاز ضاربين بالمشاكل الإدارية عرض الحائط من أجل إسعاد الجمهور، مؤكدا على الوقفة القوية من روابط الزعيم السوداني في دول الخليج مع الفريق للمحافظة على استقرار الفريق رغم الظروف.